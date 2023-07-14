"Нефтчи" расстался с защитником сборной Грузии

Опубликовано: 13:50, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"

Грузинский защитник Соломон Кверквелия покинул "Нефтчи". Игрок выступал за бакинскую команду чуть больше года.

Защитник сборной Грузии и бакинского "Нефтчи" Соломон Кверквелия покинул клуб. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Инициатором прекращения сотрудничества с 31-летним игроком обороны выступил новый главный тренер "нефтяников" Адриан Муту.

Статистика

Соломон Кверквелия стал игроком "Нефтчи" летом 2022 года. В минувшем сезоне он провел за бакинцев 32 матча в чемпионате Азербайджана, записав на свой счет два гола.