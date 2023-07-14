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"Нефтчи" расстался с защитником сборной Грузии

Защитник “Нефтчи“ Соломон Кверквелия
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"
Грузинский защитник Соломон Кверквелия покинул "Нефтчи". Игрок выступал за бакинскую команду чуть больше года.

Защитник сборной Грузии и бакинского "Нефтчи" Соломон Кверквелия покинул клуб. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Инициатором прекращения сотрудничества с 31-летним игроком обороны выступил новый главный тренер "нефтяников" Адриан Муту.

Статистика

Соломон Кверквелия стал игроком "Нефтчи" летом 2022 года. В минувшем сезоне он провел за бакинцев 32 матча в чемпионате Азербайджана, записав на свой счет два гола.

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