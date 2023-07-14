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Новый главный тренер "Нефтчи" получил российскую визу

Главный тренер футбольного клуба “Нефтчи“ Адриан Муту
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"
Новому наставнику "Нефтчи" выдали российскую визу. Из-за ее отсутствия Адриан Муту не мог приехать на сборы в Россию.

Новый главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" получил российскую визу. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Адриан Муту не мог приехать в Россию, где сейчас находятся "нефтяники", из-за отсутствия соответствующей визы.

44-летний румынский специалист возглавил "Нефтчи" несколько дней назад. Соглашение рассчитано на два года. По данным СМИ, он будет зарабатывать в новом клубе 650 тыс евро в год.

Подготовка к новому сезону

В настоящее время "Нефтчи" участвует в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер в Санкт-Петербурге. В нем также принимают участие "Зенит", "Црвена Звезда" и "Фенерабхче".

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