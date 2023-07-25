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Фарид Гаибов: Баку гарантировал безопасность участникам ЧМ по стрельбе из Армении

Фарид Гаибов: Баку гарантировал безопасность участникам ЧМ по стрельбе из Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Баку обеспечит безопасность армянских участников чемпионата мира по стрельбе в Азербайджане. Сборная Армении ранее подала заявку на участие в турнире.

Армянские стрелки - участники чемпионата мира по стрельбе, который пройдет в Азербайджане, будут находиться в безопасности, сообщил глава Минмолодежи и спорта АР Фарид Гаибов.

Он напомнил, что азербайджанская сторона всегда обеспечивала безопасность для армянских спортсменов, приезжавших в Азербайджан для участия в различных спортивных турнирах.

"Сборная Армении подала заявку, и c этим нет проблем. Азербайджанская сторона готова обеспечить их безопасность, как и спортсменов из других стран"

- Фарид Гаибов

Чемпионат мира по стрельбе в Баку

Баку примет мировое первенство по стрельбе, которое пройдет с 14 августа по 3 сентября. Изначально страной-хозяйкой турнира была Россия, но чемпионат был перенесен в Азербайджан.

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