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Армянскую каратистку наказали за нападение на победительницу из Азербайджана

армянская каратистка ударяет после проигрыша азербайджанку
Армянскую спортсменку лишили награды и отстранили от соревнований за провокацию. Она ударила азербайджанскую оппонентку после проигранной схватки на турнире в Батуми.

Совершившую провокацию в отношении азербайджанской спортсменки Алики Семиховой каратистку из Армении лишили серебряной медали и отстранили от участия в турнире, заявил руководитель азербайджанской Федерации каратэ Ариф Мамедов.

Напомним, на чемпионате каратэ, который проходит в Батуми, в финальной схватке среди женщин встретились азербайджанка Алика Семихова и представительница Армении. Победу одержала спортсменка из Азербайджана.

Однако сразу после поединка армянская каратистка ударила Семихову по лицу, которая перед совершением провокации протянула своей оппонентке руку для рукопожатия.

Проигравшая армянская каратистка ударила азербайджанскую соперницу

Проигравшая армянская каратистка ударила азербайджанскую соперницу

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