Опубликовано: 9:55, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Армянскую спортсменку лишили награды и отстранили от соревнований за провокацию. Она ударила азербайджанскую оппонентку после проигранной схватки на турнире в Батуми.

Совершившую провокацию в отношении азербайджанской спортсменки Алики Семиховой каратистку из Армении лишили серебряной медали и отстранили от участия в турнире, заявил руководитель азербайджанской Федерации каратэ Ариф Мамедов.

Напомним, на чемпионате каратэ, который проходит в Батуми, в финальной схватке среди женщин встретились азербайджанка Алика Семихова и представительница Армении. Победу одержала спортсменка из Азербайджана.

Однако сразу после поединка армянская каратистка ударила Семихову по лицу, которая перед совершением провокации протянула своей оппонентке руку для рукопожатия.