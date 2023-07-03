Опубликовано: 20:41, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Пример недостойного спортивного поведения показала в Батуми армянская каратистка. Проиграв азербайджанской сопернице, она ударила ее в лицо вместо рукопожатия.

Возмутительный случай произошел на международном турнире по карате в грузинском городе Батуми.

Азербайджанская каратистка Алика Семихова победила армянскую соперницу. После объявления результата она подала проигравшей спортсменке руку. Но вместо того, чтобы ответить рукопожатием, та неожиданно нанесла удар прямо в лицо Семиховой.

"Сколько силы воли и выдержки мне понадобилось, чтобы не опуститься до ее уровня"

– Алика Семихова

"Мы, как нация, всегда сохраняем достоинство, доказываем все на татами и поднимаем свой флаг на пьедестале, глядя на армянских "спортсменов" свысока"

– азербайджанская спортсменка

Ранее на этом же спортивном турнире представители Армении совершили еще одну провокацию. Болельщики попытались заслонить азербайджанский флаг армянским.