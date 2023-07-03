Возмутительный случай произошел на международном турнире по карате в грузинском городе Батуми.
Азербайджанская каратистка Алика Семихова победила армянскую соперницу. После объявления результата она подала проигравшей спортсменке руку. Но вместо того, чтобы ответить рукопожатием, та неожиданно нанесла удар прямо в лицо Семиховой.
"Сколько силы воли и выдержки мне понадобилось, чтобы не опуститься до ее уровня"
– Алика Семихова
"Мы, как нация, всегда сохраняем достоинство, доказываем все на татами и поднимаем свой флаг на пьедестале, глядя на армянских "спортсменов" свысока"
– азербайджанская спортсменка
Ранее на этом же спортивном турнире представители Армении совершили еще одну провокацию. Болельщики попытались заслонить азербайджанский флаг армянским.