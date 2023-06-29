Европа сообщила Ирану о продлении санкций

Опубликовано: 6:57, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Несмотря на истечение срока антииранских санкций, наступающее 18 октября, страны ЕС не намерены соблюдать условия ядерной сделки, содержащиеся в резолюции СБ ООН.

Европейские дипломаты оповестили власти Ирана о сохранении санкций против ракетной программы республики, действие которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Отмена санкций была основана на принципе, что 2231 резолюция СБ ООН о закреплении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года будет соблюдаться. Этого не произошло, ...мы не будем отменять эти санкции"

- заявил один из евродипломатов

Продление антииранских рестрикций станет первым значительным примером несоблюдения странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) условий ядерной сделки, - заявил агентству аналитик Вашингтонского института по Ближневосточной политике Генри Роум.

Впрочем, другого Иран и не ожидал – как сообщил агентству в ответ на решение евротройки один из иранских чиновников, "сохранение санкций в любом качестве и форме не помешает продолжающемуся прогрессу Ирана. Однако это послужит напоминанием о том, что на Запад нельзя положиться", цитирует его ТАСС.

Решение о сохранении санкций пока не одобрено – его должны подтвердить все 27 стран - членов ЕС, однако этот вопрос пока не обсуждался.