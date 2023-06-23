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Девятый пакет антииранских санкций будет одобрен ЕС в ближайшие дни

Девятый пакет антииранских санкций будет одобрен ЕС в ближайшие дни
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Страны Евросоюза одобрят новые ограничительные меры в отношении Ирана в начале следующей недели. При этом в Брюсселе рассчитывают, что достигнут консенсуса с Тегераном по ядерной программе.

В понедельник, 26 июня, главы МИД стран-членов Европейского союза одобрят девятый пакет антииранских санкций. Об этом рассказал сегодня высокопоставленный представитель Евросоюза.

"Девятый пакет санкций против Ирана будет одобрен"

– сказал чиновник.

По его словам, несмотря на то, что ЕС продолжает проводить по отношению к Исламской Республике санкционную политику, в Брюсселе по-прежнему надеются достигнуть соглашения с Тегераном по его ядерной программе.

Европа усиливает антииранские санкции

Европа усиливает антииранские санкции

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