Девятый пакет антииранских санкций будет одобрен ЕС в ближайшие дни

Страны Евросоюза одобрят новые ограничительные меры в отношении Ирана в начале следующей недели. При этом в Брюсселе рассчитывают, что достигнут консенсуса с Тегераном по ядерной программе.
В понедельник, 26 июня, главы МИД стран-членов Европейского союза одобрят девятый пакет антииранских санкций. Об этом рассказал сегодня высокопоставленный представитель Евросоюза.
"Девятый пакет санкций против Ирана будет одобрен"
– сказал чиновник.
По его словам, несмотря на то, что ЕС продолжает проводить по отношению к Исламской Республике санкционную политику, в Брюсселе по-прежнему надеются достигнуть соглашения с Тегераном по его ядерной программе.