В МИД РФ заявили, что Евросоюз в результате прекращения торговли с Россией потерял более 1 млн евро. Там добавили, что стоимость природного газа в Европе превышает стоимость газа в США в 4-5 раз.

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко рассказал о потерях Евросоюза в результате прекращения торговли и отношений с Россией.

Замминистра иностранных дел страны сообщил, что Европа от разрыва энергетического сотрудничества, а также свертывания торговли с Москвой потеряла свыше триллиона евро.

Грушко напомнил, что в 2013 году Россия и Евросоюз наторговали на 417 млрд евро, а в 2024 году – на 60 млрд евро. Он подчеркнул, что торговля между Москвой и Европой стремится к нулю.

Помимо этого, замглавы российской дипломатии отметил, что природный газ в Европе в четыре-пять раз дороже газа в США, а стоимость электроэнергии в ЕС превышает вдвое и втрое.

Грушко добавил, что данные показатели являются ценой, которую приходится сегодня платить европейским государствам за отказ от торгово-экономического сотрудничества с Россией.