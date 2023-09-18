Европа оценила открытие дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди

Опубликовано: 16:19, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шарль Мишель заявил, что Евросоюз приветствует одновременное открытие дорог Агдам Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Он подчеркнул, что это должно быть на регулярной основе.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал на своей странице в социальной сети "X" одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Он заявил, что Евросоюз приветствует открытие дорог и добавил, что это должно быть на регулярной основе.

Мишель также подчеркнул о важности начать переговоры между армянами, проживающими в Ханкенди, и властями Азербайджана. По его словам, Европа поддержит диалог.

Напомним, сегодня в Ханкенди прибыл один грузовик и две легковушки с продовольственным грузом от Международного комитета Красного Креста. Машины проехали по дороге Агдам-Ханкенди. Одновременно грузовики МККК беспрепятственно пересекли и погранпункт «Лачин».

Стоит добавить, что договоренность об одновременном открытии дорог была еще с 1 сентября, но процесс затягивался из-за сепаратистов.