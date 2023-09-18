РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Европа оценила открытие дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди

Европа оценила открытие дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Шарль Мишель заявил, что Евросоюз приветствует одновременное открытие дорог Агдам Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Он подчеркнул, что это должно быть на регулярной основе.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал на своей странице в социальной сети "X" одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Он заявил, что Евросоюз приветствует открытие дорог и добавил, что это должно быть на регулярной основе.

Мишель также подчеркнул о важности начать переговоры между армянами, проживающими в Ханкенди, и властями Азербайджана. По его словам, Европа поддержит диалог.

Напомним, сегодня в Ханкенди прибыл один грузовик и две легковушки с продовольственным грузом от Международного комитета Красного Креста. Машины проехали по дороге Агдам-Ханкенди. Одновременно грузовики МККК беспрепятственно пересекли и погранпункт «Лачин».

Стоит добавить, что договоренность об одновременном открытии дорог была еще с 1 сентября, но процесс затягивался из-за сепаратистов.

Конец антиазербайджанской кампании Армении

Конец антиазербайджанской кампании Армении

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version