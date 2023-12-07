Евро поднимался выше 101 рублей впервые с октября

Днем в четверг на Мосбирже начался активный рост иностранных валют. Доллар подорожал выше 92 рублей, евро - выше 101 рубля.

Валюты на бирже 21 декабря рванули вверх - евро устремился к 101,5 рубля, доллар - к 92,5 рубля.

Впервые почти за два месяца курс евро сегодня превысил 101 рубля. Согласно данным Мосбиржи, после полудня европейская валюта прибавила 1,7 рубля относительно вчерашнего уровня и в моменте достигала 101,36 рубля.

Доллар поднимался до 92,25 рубля, впервые за десять дней вырвавшись за пределы 92 рублей.

Юань в первый раз за две недели укрепился сегодня до 12,95 рубля.