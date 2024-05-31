Евдокимов: переговоры Баку и Еревана в Алматы – еще один шаг к миру на Кавказе

Посол России в Азербайджане заявил, что Москва готова оказать консультативную помощь Баку и Еревану. Он отметил, что переговоры в Алматы – еще один шаг к миру на Кавказе.

Российский посол в Баку Михаил Евдокимов сообщил о готовности Москвы оказать Азербайджану и Армении консультативную помощь в делимитации и демаркации границы.

Он заявил, что Россия поддерживает начавшийся между Баку и Ереваном процесс делимитации и демаркации государственной границы. Дипломат уточнил, что Москва исходит из того, что он должен носить устойчивый и взаимоприемлемый характер.

Посол также отметил, что Россия приветствует процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая майскую встречу глав МИД двух стран в Алматы. Он добавил, что это еще один шаг к миру на Кавказе.