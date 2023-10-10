Эвакуации из Израиля просят сотни россиян

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В посольство РФ в Израиле обратились сотни россиян, граждане просят об эвакуации на родину. Посол сообщил, что в Израиле погибли два гражданина России, пропали без вести четверо.

Уехать из Израиля в Россию хотят сотни граждан, сообщил во вторник посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Эвакуацию из Израиля запросили сотни российских граждан, в посольство поступило несколько сотен обращений с запросом на эвакуацию, рассказал Викторов. Ранее сообщалось, что в стране находится большое число россиян, если потребуется, для них будут организованы вывозные рейсы.

В ходе конфликта Израиля и Палестины погибли уже по крайней мере двое россиян.

"Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан"

– посол

Также он сообщил, что четыре гражданина РФ числятся пропавшими без вести.

Нужна ли эвакуация из Израиля?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что, несмотря на зачистку территорий Израиля от боевиков ХАМАС, риски разрастания конфликта сохраняются, а значит, остается и потребность в эвакуации граждан.

"Мне кажется, все идет к постепенному масштабированию военного конфликта. Поэтому россияне, обратившиеся в дипмиссию, поступают правильно: если ситуация вышла из-под контроля и есть рекомендации посольства, то чего ждать? Надо уезжать. Территория Израиля очень маленькая, все расположено очень тесно, и любые боевые действия могут затронуть людей, которые там находятся. Сам по себе театр военных действий мизерный, а значит, для мирного населения очень большая вероятность оказаться в зоне поражения. Логично тем, кто может, на время покинуть страну", - сказал он.

"Сейчас растет вероятность распространения боевых действий на территорию Ливана, прежде всего. Дальше, если не принять меры по прекращению огня, маячит опасность в отношении ударов по территории Ирана, поскольку раздаются голоса о потворстве Тегерана поставками оружия ХАМАС о потребности это прекратить. То есть уже просматривается иранский сюжет. Кризис развивается, Ливан в первую очередь будет им затронут. Тем более что, когда уже начались военные действия на такой небольшой территории, у них может быть очень быстрая динамика разрастания", - подчеркнул Андрей Бакланов.