Есть историческая возможность добиться мира с Арменией – Баку

Генсек НАТО провел встречу в Баку с главой МИД Азербайджана. На переговорах стороны поговорили о вопросах взаимодействия и обстановке в регионе в постконфликтный период.

Сегодня сложилась историческая возможность для достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Данное заявление прозвучало на прошедших в Баку переговорах главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Баку прилагает усилия для того, чтобы максимально использовать появившиеся на данном направлении возможности.

Помимо процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, в рамках беседы обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Кроме того, Джейхун Байрамов провел встречу с главным советником Госдепартамента Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе Луисом Боно. Центральными темами разговора стали текущий уровень и перспективы многостороннего сотрудничества Азербайджана и США, а также ситуация в регионе, включая процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД АР рассказал Боно о вопросах, возникающих в результате Мюнхенской конференции по безопасности и состоявшихся в Берлине встреч, ожиданиях Азербайджана в мирном процессе и о позиции страны по вопросам, которые остаются открытыми в рамках процесса. Байрамов и представитель Госдепа также коснулись других тем, представляющих взаимный интерес.