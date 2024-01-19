Ессентуки потратят больше 16 млрд рублей на отели и санаторий

Новые места для размещения туристов будут созданы в Ессентуках. На возведение двух гостиниц и двух санаториев планируется потратить более 16 млрд рублей.

Власти Ставропольского края намерены реализовать масштабный проект по возведению новых мест для туристического размещения. В городе-курорте Ессентуки будут построены новые отели и здравницы стоимостью 16,5 млрд рублей. Предполагается, что одновременно в них смогут отдыхать около 6 тыс туристов. Об этом рассказал глава министерства экономического развития региона Денис Полюбин.

"Площадь инвестплощадки „Капельная балка“ в Ессентуках составляет 53 гектара. Для строительства объектов санаторно-курортного комплекса заключено четыре инвестиционных соглашения на сумму 16,5 миллиарда рублей, по ним предполагается создание свыше 2 тысяч рабочих мест и более 6 тысяч койко-мест"

- Денис Полюбин

Отмечается, что два санатория будут возведены за 3 млрд рублей каждый. Также 3 млрд рублей будет потрачено на один из отелей. Больше всего потребуется на строительство гостиницы, которая будет вмещать в себя свыше двух тысяч мест. На ее возведение затратят 7,5 млрд рублей.

"Земельные участки с необходимым видом разрешенного использования сформированы, завершается процесс разработки проекта планировки территории, ориентировочно в I квартале 2024 года. Необходимые финансовые средства для развития внешней инженерной инфраструктуры составляют порядка 2,8 миллиарда рублей"

- Денис Полюбин