Еше три ставропольских заказника стали чище

За минувшие выходные ставропольские волонтеры очистили от мусора три краевых заказника в Ставрополе, в районе горы Бештау и в Георгиевском округе края, акции продолжатся до конца года.

Экологические активисты Ставропольского края в минувшие выходные очистили от мусора три крупных краевых природных заказника, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках ежегодной акции "Сохраним природу Ставрополья!" экологические активисты привели в порядок три природных заказника: "Дебри", "Приозерный" и "Бештаугорский". В результате экоакции из краевых заказников было вывезено около 2 т мусора"

- правительство Ставрополья

К акции подключились и представители власти – так, в ставропольском "Приозерном" территорию убирали представители Росгвардии и краевого министерства культуры, в "Дебрях" в Георгиевском округе на расчистку вместе с волонтерами вышли сотрудники администрации округа и его территориальных отделов, а в заказнике "Бештаугорском" в окрестностях горы Бештау - сотрудники администрации города Лермонтова и волонтеры, передает "Интерфакс".

Курировали уборку егери Дирекции особо охраняемых природных территорий Минприроды края.

Акция эта – не первая и не последняя: только в сентябре в крае избавили от мусора два памятника природы и девять заказников, акция продолжится до конца текущего 2024 года.