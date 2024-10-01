Вестник Кавказа

Еше три ставропольских заказника стали чище

Еше три ставропольских заказника стали чище
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
За минувшие выходные ставропольские волонтеры очистили от мусора три краевых заказника в Ставрополе, в районе горы Бештау и в Георгиевском округе края, акции продолжатся до конца года.

Экологические активисты Ставропольского края в минувшие выходные очистили от мусора три крупных краевых природных заказника, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках ежегодной акции "Сохраним природу Ставрополья!" экологические активисты привели в порядок три природных заказника: "Дебри", "Приозерный" и "Бештаугорский". В результате экоакции из краевых заказников было вывезено около 2 т мусора"

- правительство Ставрополья

К акции подключились и представители власти – так, в ставропольском "Приозерном" территорию убирали представители Росгвардии и краевого министерства культуры, в "Дебрях" в Георгиевском округе на расчистку вместе с волонтерами вышли сотрудники администрации округа и его территориальных отделов, а в заказнике "Бештаугорском" в окрестностях горы Бештау - сотрудники администрации города Лермонтова и волонтеры, передает "Интерфакс".

Курировали уборку егери Дирекции особо охраняемых природных территорий Минприроды края.

Акция эта – не первая и не последняя: только в сентябре в крае избавили от мусора два памятника природы и девять заказников, акция продолжится до конца текущего 2024 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

COP29 переведет мероприятия на 6 иностранных языков

COP29 переведет мероприятия на 6 иностранных языков

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Более 700 га леса восстановили в Северной Осетии за пять лет

Более 700 га леса восстановили в Северной Осетии за пять лет

Россия и Азербайджан будут бороться с обмелением Каспия сообща

Россия и Азербайджан будут бороться с обмелением Каспия сообща

Обработка спасает пальмы от долгоносика в Абхазии

Обработка спасает пальмы от долгоносика в Абхазии

Краснодарский край опустился в экологическом рейтинге за лето

Краснодарский край опустился в экологическом рейтинге за лето

Леса Северной Осетии начнут охранять беспилотники

Леса Северной Осетии начнут охранять беспилотники

В реке на Ставрополье снова массово гибнет рыба

В реке на Ставрополье снова массово гибнет рыба

Азербайджан представит на COP29 новую инициативу для фермеров

Азербайджан представит на COP29 новую инициативу для фермеров

Ставропольские заказники очистили от мусора

Ставропольские заказники очистили от мусора

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы