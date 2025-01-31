Еще одна оппозиционная группа появилась в парламенте Грузии

В парламенте Грузии решили образовать новую политическую группу под названием "Европейские социалисты". В нее войдут депутаты, ранее входившие в "Грузинскую мечту", Илья Инджия, Варлам Липартелиани и Ника Элисашвили.
До этого грузинский парламент досрочно забрал мандаты у 49 оппозиционеров, прошедших в законодательный орган по итогам октябрьских выборов.
"Думаю, что эта ситуация создает новые возможности для формирования в Грузии новой политической культуры, когда парламентская оппозиция занимается не поляризацией и разжиганием ненависти, а реальной, предметной критикой, разработкой новых инициатив, служащих более эффективному управлению и быстрому развитию страны"
- депутаты
Напомним, что частью оппозиции также стала партия "Сила народа", отколовшаяся от "Грузинской мечты". Представители политического объединения объяснили это необходимостью создания здоровой оппозиции в Грузии.