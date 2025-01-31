Вестник Кавказа

Еще одна оппозиционная группа появилась в парламенте Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Несколько депутатов, вошедших в грузинский парламент, откололись от правящей "Грузинской мечты" и создали новую политическую группу в оппозиции. Это было сделано для формирования здоровой политической культуры в стране.

В парламенте Грузии решили образовать новую политическую группу под названием "Европейские социалисты". В нее войдут депутаты, ранее входившие в "Грузинскую мечту", Илья Инджия, Варлам Липартелиани и Ника Элисашвили.

До этого грузинский парламент досрочно забрал мандаты у 49 оппозиционеров, прошедших в законодательный орган по итогам октябрьских выборов.

"Думаю, что эта ситуация создает новые возможности для формирования в Грузии новой политической культуры, когда парламентская оппозиция занимается не поляризацией и разжиганием ненависти, а реальной, предметной критикой, разработкой новых инициатив, служащих более эффективному управлению и быстрому развитию страны"

- депутаты

Напомним, что частью оппозиции также стала партия "Сила народа", отколовшаяся от "Грузинской мечты". Представители политического объединения объяснили это необходимостью создания здоровой оппозиции в Грузии.

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