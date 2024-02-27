Еще один склад незаконного оружия нашли в Ханкенди

В Азербайджане на освобожденных территориях обнаружен очередной склад оружия и боеприпасов сепаратистов. Автоматы, пулеметы, винтовки и другое оружие найдено в Ханкенди.

Министерство внутренних дел Азербайджана информирует об обнаружении правоохранителями в Ханкенди незаконного оружия.

"В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 2 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 14 автоматов, один пулемет, одна винтовка, 47 магазинов для патронов, 900 патронов различного калибра и другие боеприпасы"

– МВД Азербайджана

Мероприятия по поиску складов оружия сепаратистов проводятся в Карабахе регулярно, боеприпасы и огнестрельное оружие нередко оказывается спрятанным на территории школ и детских садов.