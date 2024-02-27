Еще дороже стали музеи и достопримечательности Турции

В Турции вновь подорожали музеи и достопримечательности – третий раз за год. Стоимость будет определяться в евро. Рост цен скажется на самостоятельных туристах.

Исторические объекты и музеи Турции с 1 марта этого года стали еще дороже, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Стоит отметить, что это уже третье повышение цен на посещение достопримечательностей. За экскурсии туристам придется расплачиваться в евро, курс будет определяться ежедневно.

В компании "Интурист" заявили, что рост цен на музеи и другие культурно-исторические объекты может ударить карманам самостоятельных путешественников, в то время как скидка для туристических групп будет сохранена.

Там же добавили, что полноценные экскурсионные туры по Турции приобретают лишь 10% путешественников, которые посещают эту страну. Любители пляжного отдыха туры оплачивают на местах.