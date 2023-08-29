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Еще 52 человека вернулись в Лачин

Еще 52 человека вернулись в Лачин
© Фото: Trend
Возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в Лачин продолжается. Сегодня в освобожденный город вернулась еще одна группа людей.

Поручения Ильхама Алиева по возвращению вынужденных переселенцев в освобожденный город Лачин продолжают исполняться в Азербайджане.

Новая группа граждан страны из 52 человек вернулась из Баку в Лачин. Для людей власти создали возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения в родной город спустя 30 лет.

Стоит добавить, что жители Лачина выразили благодарность Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой за всестороннюю работу, а также солдатам азербайджанской армии за освобождение территорий от оккупации.

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