Еще 25 иностранцев выдворили из Грузии

Грузия депортировала четверть сотни граждан 11 стран. Всех их обвинили в нарушении миграционных правил.

За последние дни из Грузии выдворили 25 граждан иностранных государств, которые нарушили миграционные правила. Об этом сказано в сообщении, распространенном 22 июля МВД республики.

В министерстве отметили, что страну пришлось покинуть гражданам целого ряда стран, включая Россию, Армению, Турцию и Иран. Кроме того, среди депортированных есть также граждане Иордании, Нигерии, Египта, Китая и Пакистана.

Неделю назад МВД Грузии объявило о выдворении из страны 26 иностранных граждан, нарушивших миграционные правила.

Напомним, в начале этого года руководство Грузии начало войну с нелегалами в стране. В частности, в республике участились проверки, что привело к росту числа выдворенных иностранцев.