ЕС возобновит евроинтеграцию Грузии после парламентских выборов в октябре

Процесс вступления Грузии в ЕС может возобновиться после выборов в парламент 26 октября. Об этом заявил представитель организации.

Европейский союз планирует возобновить интеграцию Грузии в сообщество после окончания выборов в парламент, намеченных на 26 октября, рассказал представитель ЕС в республике Павел Герчинский.

«Мы готовы работать с любым демократично избранным правительством, однако, если оно нарушит такие основополагающие принципы, как свобода, демократия, права человека, верховенство закона, к сожалению, должен вам сказать очень откровенно, что Грузия не станет членом Евросоюза, это невозможно»

- Павел Герчинский

Он отметил, что после предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС в прошлом году ее правительство приняло ряд неверных решений, лишающих большую часть населения мечты стать частью союза.

Напомним, что ЕС приостановил процесс вступления Грузии в союз 4 сентября.

Отношения между Евросоюзом и Грузией обострились после вступления в силу закона об иноагентах весной этого года. Еще одним камнем преткновения стал закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, который был подписан 3 октября. По мнению ЕС, оба законопроекта нарушают основополагающие принципы организации.