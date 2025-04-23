Вестник Кавказа

ЕС призвал Индию и Пакистан к мирному урегулированию

ЕС призвал Индию и Пакистан к мирному урегулированию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель призвал Исламабад и Нью-Дели решить конфликт путем диалога.

Евросоюз призвал Индию и Пакистан найти мирные пути выхода из напряженности, которая возникла на фоне теракта в Кашмире. Об этом заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни. 

"ЕС всегда подчеркивал необходимость мирного урегулирования ситуации. Это особенно важно после террористической атаки. Призываем Индию и Пакистан к урегулированию в рамках двустороннего политического диалога"

– Анвар аль-Ануни

В ЕС призвали проявить сдержанность и не допустить военных или политических путей решения конфликта, которые могут деструктивно сказаться на ситуации в регионе. 

Брюссель также заявил о необходимости поддерживать каналы связи между Исламабадом и Нью-Дели. 

Напомним, что индо-пакистанские отношения обострились после 22 апреля, когда произошел теракт в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли десятки человек, в основном индийские туристы.

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