ЕС призвал Индию и Пакистан к мирному урегулированию

Брюссель призвал Исламабад и Нью-Дели решить конфликт путем диалога.

Евросоюз призвал Индию и Пакистан найти мирные пути выхода из напряженности, которая возникла на фоне теракта в Кашмире. Об этом заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

"ЕС всегда подчеркивал необходимость мирного урегулирования ситуации. Это особенно важно после террористической атаки. Призываем Индию и Пакистан к урегулированию в рамках двустороннего политического диалога"

– Анвар аль-Ануни

В ЕС призвали проявить сдержанность и не допустить военных или политических путей решения конфликта, которые могут деструктивно сказаться на ситуации в регионе.

Брюссель также заявил о необходимости поддерживать каналы связи между Исламабадом и Нью-Дели.

Напомним, что индо-пакистанские отношения обострились после 22 апреля, когда произошел теракт в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли десятки человек, в основном индийские туристы.