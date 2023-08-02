ЕС открыл штаб на юге Армении

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Оперативный центр миссии наблюдателей ЕС в Армении начал работать в Гафане. Планируется, что всего в республике будут работать шесть подобных центров.

В среду, 2 августа в армянском Гафане начал работать оперативный центр миссии наблюдателей Евросоюза.

"Открывающийся сегодня в Гафане центр очень важен с военной точки зрения, потому что позволит нам близко ознакомиться с ситуацией и доложить. Надеюсь, что наше присутствие здесь будет способствовать мирному процессу"

– глава Миссии гражданских наблюдателей ЕС в Армении (EUMA) Маркус Риттер

По его словам, в дальнейшем в Армении планируется открыть шесть оперативных баз. Далее он отметил, что в настоящее время в республике находятся 90 сотрудников Миссии.

Также сегодня был открыт офис в Сюнике. Ранее сообщалось о том, что офис ЕС заработал в Горисе.

Напомним, что в середине июня, когда только появилась информация о том, что наблюдательная миссия ЕС в Армении будет вводить в республике три новых центра, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобный шаг вызывает озабоченность российской стороны.

«Запуск миссии, целью которой было провозглашено содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном, происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности»

– Мария Захарова

В этой связи она подчеркнула, что данный шаг лишний раз подтверждает, что конечной целью проводимой Евросоюзом региональной политики является «выдавливание России из Закавказья, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей».

Также, по словам Марии Захаровой, усиление присутствия ЕС в Армении идет в разрез с задачей установления стабильности и мира в отношениях между Баку и Ереваном, и имеет вторичные выгода: решение антироссийских задач США и НАТО. В конечном итоге это приведет к обострению ситуации в регионе.

«Есовские «эксперты» <…> неспособны обеспечить безопасность и соблюдение договоренностей о прекращении огня, достигнутых при решающей роли российского посредничества. Реальной гарантией мира в регионе по-прежнему остается присутствие Российского миротворческого контингента»

– Мария Захарова

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, открытие постоянных штабов "наблюдательной" миссии ЕС в южных городах Армении не имеет ничего общего с задачами стабилизации ситуации на условной армяно-азербайджанской границе.

"Представители Евросоюза в Армении решают не региональные, а европейские задачи. За почти год работы сначала краткосрочной, а затем долгосрочной миссии мы не увидели ни одного случая выполнения миссионерами заявленных обязанностей. Их никогда не бывает в зоне перестрелок и более серьезных боевых действий, они не проводят разбирательства инцидентов и тем более не озвучивают вину армянских военных в обстрелах. Нет уверенности даже в том, что они хотя бы находятся на границе, а не где-то еще", - прежде всего напомнил он.

"Единственный раз, когда этим летом миссионеры ЕС показались на границе, удалось зафиксировать во время недавней провокации Еревана с "гуманитарным караваном", незаконно пытавшимся въехать в Азербайджан через ППП "Лачин" – их привезли одновременно с грузовиками, причем только для того, чтобы усилить медиаэффект антиазербайджанской акции. И то неясно, что это за люди и чем они занимаются в Армении в свободное от позирования перед камерами армянских СМИ время. Именно на это постоянно обращает внимание МИД РФ: "наблюдатели" ЕС действуют в Армении максимально непрозрачно и неподконтрольно и Баку, и Еревану, ради примирения которых они якобы прибыли в регион", - указал Андрей Петров.

"Гафан и Сюник – это уже очень близко к армяно-иранской границе и, следовательно, к месту прохождения армянского участка Зангезурского коридора, контроль за движением на котором будут обеспечивать российские пограничники. То есть представители ЕС, заявляя о "важности с военной точки зрения" своих штабов на юге Армении, располагаются в непосредственной близости и к Ирану, и к российским позициям в республике. В связи с этим "военная точка зрения" начинает звучать совершенно иначе: речь не о потенциальных боевых действиях между армиями Азербайджана и Армении, а о создании плацдарма для последующего размещения европейских вооруженных сил в стратегически важных точках. Подготовка к выдавливанию РФ из Армении происходит на наших глазах", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".