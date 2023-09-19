Ереван призвал Вашингтон помочь армянским боевикам

Опубликовано: 15:44, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении призвали США помочь армянским боевикам на территории Азербайджана. Там заявили, что Вашингтон должен использовать меры.

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян обратился к американскому руководству в социальной сети "Х".

Он заявил, что Вашингтон должен помочь армянским боевикам, незаконно находящимся на территории Азербайджана. Далее он пишет фейковую информацию о "голодных" мирных жителях Ханкенди, которые якобы находятся в "блокаде".

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.