Эрдоган встретился с Байденом

Опубликовано: 21:13, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Президенты Турции и США встретились на полях саммита НАТО. Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности и двусторонние отношения.

Турецкий и американский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден встретились на полях саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе.

Как передает телеканал A Haber, лидеры двух стран обсудили региональные вопросы в области безопасности. Помимо этого, Эрдоган и Байден затронули двусторонние отношения между государствами.

Эрдоган на встрече поблагодарил Байдена за поздравление с переизбранием. Он отметил, что рассматривает эту встречу первым шагом для консультаций на высшем уровне в рамках стратегического механизма.