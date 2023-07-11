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Эрдоган встретился с Байденом

президент Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Президенты Турции и США встретились на полях саммита НАТО. Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности и двусторонние отношения.

Турецкий и американский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден встретились на полях саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе.

Как передает телеканал A Haber, лидеры двух стран обсудили региональные вопросы в области безопасности. Помимо этого, Эрдоган и Байден затронули двусторонние отношения между государствами.

Эрдоган на встрече поблагодарил Байдена за поздравление с переизбранием. Он отметил, что рассматривает эту встречу первым шагом для консультаций на высшем уровне в рамках стратегического механизма.

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