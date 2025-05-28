Эрдоган: Турция старается организовать новый раунд Россия-Украина в Стамбуле

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с болгарским лидером Руменом Радевым затронул тему украинского урегулирования и новой встречи Москва-Киев в Стамбуле. Он отметил значимость осторожной позиции Софии по украинскому конфликту.

Как рассказали сегодня в Администрации президента Турции, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с болгарским коллегой Руменом Радевым рассказал о подготовке новой встречи между российской и украинской делегацией по мирному урегулированию украинского конфликта.

Эрдоган, обращаясь к Радеву, поблагодарил Софию за осторожный подход к украинскому урегулированию, пояснив, что Турция постоянно трудится над обеспечением условий для остановки боевых действий в рамках украинского конфликта.

"Также Турция работает над тем, чтобы свести стороны в Стамбуле для обеспечения мира в регионе"

– Администрация президента Турции

Помимо украинской тематики Эрдоган и Радев побеседовали о турецко-болгарской повестке дня, региональной и международной проблематике. Турецкий президент подчеркнул, что Анкара нацелена на укрепление сотрудничества в ВПК и энергетической сфере.

Напомним, что Москва предложила Киеву провести новый раунд мирных переговоров в Стамбуле 2 июня. Российская делегация в прежнем составе накануне вылетела на место встречи.