Эрдоган: Турция сможет поставлять нефть в другие страны

Опубликовано: 20:11, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На юго-востоке Турции было обнаружено крупное месторождение нефти. Производственная мощность месторождения составляет 100 тыс баррелей в сутки. Это позволит Турции стать поставщиком нефти.

Турецкий лидер сообщил об обнаружении нового месторождения нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что благодаря недавно обнаруженному нефтяному месторождению, страна сможет самостоятельно обеспечивать себя энергоресурсами.

По его словам, месторождение было обнаружено в юго-восточном регионе Габар.

«Производственная мощность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции. Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов»

– Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция сможет поставлять энергоресурсы в другие страны.