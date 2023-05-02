Эрдоган: Турция сможет поставлять нефть в другие страны

Турецкий лидер сообщил об обнаружении нового месторождения нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что благодаря недавно обнаруженному нефтяному месторождению, страна сможет самостоятельно обеспечивать себя энергоресурсами.
По его словам, месторождение было обнаружено в юго-восточном регионе Габар.
«Производственная мощность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции. Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов»
– Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер подчеркнул, что Турция сможет поставлять энергоресурсы в другие страны.