Турция готовит важную новость по нефти

Опубликовано: 19:41, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Турции в скором времени собираются сообщить какую-то важную новость, связанную с нефтью. Ранее близкий по сути анонс озвучил глава государства.

Глава Минэнерго Турции анонсировал важное известие, связанное с добычей нефти в стране.

"Мы можем дать большую новость о нефти очень скоро"

— Фатих Донмез

Эрдоган о новом месторождении нефти

Президент Турции ранее рассказал о новом нефтяном месторождении. Оно было обнаружено в юго-восточной части страны. Месторождение это вошло в топ-10 самых крупных открытий на суше в 2023 году.

По данным специалистов, чистые запасы нефти этого месторождения достигают 150 млн баррелей. Их примерная стоимость, полагают эксперты, равняется $12 млрд.

Газ с месторождения "Сакарья"

Напомним, 10 дней назад началась закачка в газотранспортную систему страны газа с черноморского месторождения "Сакарья". На церемонии запуска Эрдоган заявил, что, когда проект выйдет на полную мощность, черноморский газ сможет покрываться 30% потребностей страны.