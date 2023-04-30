Турция готовит важную новость по нефти

Глава Минэнерго Турции анонсировал важное известие, связанное с добычей нефти в стране.
"Мы можем дать большую новость о нефти очень скоро"
— Фатих Донмез
Эрдоган о новом месторождении нефти
Президент Турции ранее рассказал о новом нефтяном месторождении. Оно было обнаружено в юго-восточной части страны. Месторождение это вошло в топ-10 самых крупных открытий на суше в 2023 году.
По данным специалистов, чистые запасы нефти этого месторождения достигают 150 млн баррелей. Их примерная стоимость, полагают эксперты, равняется $12 млрд.
Газ с месторождения "Сакарья"
Напомним, 10 дней назад началась закачка в газотранспортную систему страны газа с черноморского месторождения "Сакарья". На церемонии запуска Эрдоган заявил, что, когда проект выйдет на полную мощность, черноморский газ сможет покрываться 30% потребностей страны.