Эрдоган сообщил о противодействии Турции со стороны международных сил

Президент Турции выступил на митинге в Бурсе. В ходе своей речи он сообщил о противодействии глобальных сил в Карабахе.

Действиям Турции в различных регионах мешали международные силы. Такое заявление сделал президент республики.

Выступая на митинге в Бурсе, Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что так, в частности, было в Карабахе.

"Какие бы шаги мы не предпринимали в Карабахе, сталкивались с противодействием глобального альянса" – глава государства

При этом он акцентировал внимание на том, что республика сумела добиться успеха в данных регионах своими силами и борьбой.