Вестник Кавказа

Эрдоган сообщил о противодействии Турции со стороны международных сил

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции выступил на митинге в Бурсе. В ходе своей речи он сообщил о противодействии глобальных сил в Карабахе.

Действиям Турции в различных регионах мешали международные силы. Такое заявление сделал президент республики.

Выступая на митинге в Бурсе, Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что так, в частности, было в Карабахе.

"Какие бы шаги мы не предпринимали в Карабахе, сталкивались с противодействием глобального альянса"

– глава государства

При этом он акцентировал внимание на том, что республика сумела добиться успеха в данных регионах своими силами и борьбой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1635 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган: Турция приветствует решение СБ ООН о прекращении огня в Газе

Эрдоган: Турция приветствует решение СБ ООН о прекращении огня в Газе

Эрдоган: двери Турции закрыты для террористов

Эрдоган: двери Турции закрыты для террористов

Не в ущерб России - Эрдоган летит в США

Не в ущерб России - Эрдоган летит в США

Эрдоган лично поговорил с Путиным после теракта в &quot;Крокус Сити холле&quot;

Эрдоган лично поговорил с Путиным после теракта в "Крокус Сити холле"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы