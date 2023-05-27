Эрдоган сказал, кто победит на выборах президента Турции

Президент Турции выразил уверенность в своем переизбрании на посту 28 мая. Эрдоган подчеркнул, что это будет победой демократии.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пригороде Стамбула Бейкоз на последнем митинге в рамках предвыборной кампании, заявил о том, что уверен в своем переизбрании на пост главы государства 28 мая.
"Завтра мы одержим победу, которая не станет ни для кого поражением. Это будет победа 85-миллионной Турции, победа демократии"
– Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, что соперником Эрдогана будет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.