Эрдоган решительно осудил нападение на церковь в Стамбуле

Турецкий лидер выразил осуждение в связи с атакой на католическую церковь, которая была совершена сегодня утром в Стамбуле. Эрдоган пообещал, что виновные будут отысканы в течение суток и понесут ответственность за свое преступление.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Турции в связи с атакой на церковь в Стамбуле.

Глава государства решительно осудил преступников. Турецкий лидер заверил, что правоохранители делают все необходимое, чтобы побыстрее задержать виновных.

"Рассчитываем, что мы найдем и задержим совершивших нападение в течение 24 часов"

– Эрдоган

Расследованием занимается стамбульская прокуратура.

Что произошло в Стамбуле?

Сегодня в католической церкви Святой Марии проходила воскресная литургия. В 11.40 двое из присутствующих в храме достали оружие и открыли огонь. В результате погиб один человек, не иностранец. Сами нападавшие сбежали.

Россияне в результате атаки не пострадали: как сообщает Генконсульство РФ в Стамбуле, граждане РФ не обращались к дипломатам в связи с ЧП.