Вестник Кавказа

Эрдоган провел переговоры с Блинкеном

Эрдоган провел переговоры с Блинкеном
© Фото: сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган принял Энтони Блинкена. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и членство Швеции в НАТО. Ранее Блинкен встретился с главой МИД Турции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщает телеканала CNN Turk.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние отношения и другие вопросы.

Чуть ранее Блинкен встретился с главой турецкой дипломатии Хаканом Фиданом в закрытом формате. Помимо кризиса вокруг сектора Газа и вопроса по членству Швеции в НАТО, стороны поговорили о приобретении истребителей F-16.

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