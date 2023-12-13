Эрдоган предрек Грузии судьбу Турции во взаимоотношениях с ЕС

Президент Турции не верит в скорое вступление Грузии, Молдавии и Украины в ЕС. По его словам, получение этими странами статуса кандидата ничего им не гарантирует.

Президент Турции считает, что Грузию, Молдавию и Украину ждет та же участь во взаимоотношениях с Евросоюзом, что и Турцию.

Реджеп Тайим Эрдоган подчеркнул, что получение этими странами статуса кандидата отнюдь не означает, что в конечном счете они войдут в состав сообщества.

"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами Европейского союза. С ними будет начат [переговорный] процесс, который будет затягиваться"

– турецкий лидер

Глава государства напомнил, что Турция ждет вступления в ЕС уже долгие годы, но этого все еще не произошло.

"Неправильно, что Турция, готовая к вступлению в ЕС намного больше, чем многие его страны-члены, годами ждет у порога из-за препятствий политического характера"

– президент Турции

Он также добавил, что на сегодняшний день ни одна из этих стран не может сравниться с республикой с точки зрения готовности стать членом ЕС.