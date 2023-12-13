Эрдоган предрек Грузии судьбу Турции во взаимоотношениях с ЕС

Президент Турции считает, что Грузию, Молдавию и Украину ждет та же участь во взаимоотношениях с Евросоюзом, что и Турцию.
Реджеп Тайим Эрдоган подчеркнул, что получение этими странами статуса кандидата отнюдь не означает, что в конечном счете они войдут в состав сообщества.
"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами Европейского союза. С ними будет начат [переговорный] процесс, который будет затягиваться"
– турецкий лидер
Глава государства напомнил, что Турция ждет вступления в ЕС уже долгие годы, но этого все еще не произошло.
"Неправильно, что Турция, готовая к вступлению в ЕС намного больше, чем многие его страны-члены, годами ждет у порога из-за препятствий политического характера"
– президент Турции
Он также добавил, что на сегодняшний день ни одна из этих стран не может сравниться с республикой с точки зрения готовности стать членом ЕС.