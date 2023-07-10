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Эрдоган посетит саммит НАТО в Литве

Эрдоган посетит саммит НАТО в Литве
11 июля в Литве стартует саммит стран-членов НАТО. На переговорной повестке - ситуация вокруг Украины и борьба с терроризмом.

Во вторник, 11 июля в Вильнюсе стартует саммит стран-членов НАТО. Встречу глав Альянса посетит глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщили в пресс-службе администрации турецкого лидера, стороны обсудят ситуацию вокруг Украины, также на повестке – вызовы странам-участницам НАТО, в частности, террористическая угроза.

В этой связи одной из важнейших проблем, которая будет обсуждаться на переговорах – укрепление обороноспособности.

Помимо этого, в пресс-службе анонсировали переговоры Эрдогана с коллегами по саммиту.

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