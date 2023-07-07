Эрдоган снова отказывает Швеции в НАТО

Опубликовано: 16:59, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция не видит возможности одобрить заявку Швеции в НАТО. По шведским улицам ходят террористы, заявил Эрдоган, и пока ситуация не изменится, ратификации не произойдет.

Турция находит невозможным вступление Швеции в Североатлантический альянс до того, как не будут выполнены все обязательства.

"Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств"

– президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

На следующей неделе в Вильнюсе состоится саммит НАТО, где Эрдоган планирует обсудить этот вопрос с другими странами альянса.

"Мы ожидаем, что обещания, данные нашей стране в Мадриде, будут выполнены. Мы вновь обратим внимание наших партнеров по альянсу на все эти вопросы на саммите [НАТО] в Вильнюсе во вторник"

– Эрдоган

Турецкий лидер предложил тем, кто дает Анкаре советы, сказать: как можно доверять государству, где "по улицам бродят террористы?" Кроме того, он выразил опасения насчет того, чтобы страна, которая не дистанцируется от террористических организаций, вносила вклад в НАТО.