Что ждать от саммита НАТО?

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Пока руководители ШОС обсуждали экономику, европейцы, американцы и Украина во всю готовились к саммиту НАТО в Вильнюсе. Дадут ли Украине членство в альянсе и какое утешение ожидает Киев в противном случае?

11-12 июля в Литве пройдет саммит НАТО. Среди ряда других проблем организации, включающих повышение расходов на оборону, западные лидеры будут обсуждать судьбу Украины. На текущий момент неизвестно, появится ли в Вильнюсе Владимир Зеленский. Но, учитывая его постоянные поездки по Европе, исключать этого не стоит. Украинский президент не хочет анонсировать визит из соображений безопасности, как сказал его пресс-секретарь.

Личное участие Зеленского могло бы оказать влияние на общественность и СМИ. Западной публике в очередной раз показали бы образ "борца за демократию" в хаки. Но реальные действия зависят не от него, а от стран НАТО. Самый обсуждаемый сегодня вопрос повестки альянса - принятие или непринятие туда Украины. Готовы ли европейцы и американцы на такое смелое решение? Напомним, что именно вопрос нерасширения НАТО лежал в основе предложений России по гарантиям безопасности, адресованным альянсу и США. Специальная военная операция началась вскоре после отклонения этих предложений.

Суда по настрою западных лидеров в целом, никто Украину принимать в альянс не будет. Во-первых, из-за неизбежности эскалации конфликта с Россией. Ведь если сейчас они поставляют оружие, то после включения Украины в свой состав НАТО придется открыто воевать с Москвой. А это перспектива ядерной войны. Во-вторых, важен вопрос, в каких границах принимать Украину. Даже если Запад направит регулярные войска в зону боевых действий, ему определенно придется смириться с вхождение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России - а это не вписывается в текущую программу ЕС и США, требующих от Киева воевать до границ 2013 года.

Генсек альянса Йенс Столтенберг уже говорил, что вступление Украины в НАТО во время конфликта невозможно, и страны альянса и Киев это понимают. В мае об этом же говорил канцлер Германии Олаф Шольц и даже жестче - в обозримом будущем Украине нет места в НАТО. В июне президент США Джо Байден выступил против упрощенного приема Украины в блок, пока она не будет соответствовать необходимым критериям. Тут, видимо, Байден имел ввиду отсутствие территориальных споров с соседями. Наиболее двусмысленно выступал в последнее время французский лидер. Говоря еще в начале июня о невозможности вступления, в конце месяца президент Эммануэль Макрон поддержал включение Украины в НАТО.

Чем руководствуется Макрон, остается только гадать. Может, он испытывает недовольство из-за того, что президент Владимир Путин не отвечает на его звонки? Или, может, это снова попытка сыграть на контрасте и выступить в роли Наполеона, как он несколько лет назад предложил создать общеевропейскую армию? В любом случае, всем понятно, что даже если Макрон, Польша, Прибалтика и скандинавские страны поддержат Украину, решение принимается единогласно.

Германия колеблется, Италия выступает максимум за гарантии безопасности для Украины, а США опасаются эскалации. Поэтому в сухом остатке Украина отделается очередными порциями тяжелых вооружений, и в лучшем случае каким-то специальным статусом рядом с НАТО, к примеру, расширенным партнерством. Чем кончится саммит НАТО на самом деле, узнаем уже скоро.