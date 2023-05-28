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Эрдоган побеждает на выборах после подсчета трети бюллетеней - СМИ

Эрдоган побеждает на выборах после подсчета трети бюллетеней - СМИ
© Фото: Сайт президента Турции
Опубликованы предварительные результаты второго тура выборов президента Турции. По информации Yeni Şafak, Реджеп Тайип Эрдоган пока получил почти 60% голосов.

Действующий президент уверенно лидирует на выборах президента Турции, сообщает газета Yeni Şafak.

По ее данным, вскрыто более 35% урн. За Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали примерно 58% избирателей.

Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 42%.

Ранее глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер заявил, что инцидентов, которые могли бы повлиять на ход выборов, сегодня не произошло.

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