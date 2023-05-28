Эрдоган побеждает на выборах после подсчета трети бюллетеней - СМИ

Опубликованы предварительные результаты второго тура выборов президента Турции. По информации Yeni Şafak, Реджеп Тайип Эрдоган пока получил почти 60% голосов.
Действующий президент уверенно лидирует на выборах президента Турции, сообщает газета Yeni Şafak.
По ее данным, вскрыто более 35% урн. За Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали примерно 58% избирателей.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 42%.
Ранее глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер заявил, что инцидентов, которые могли бы повлиять на ход выборов, сегодня не произошло.