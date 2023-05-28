Выборы президента завершились в Турции

Опубликовано: 17:05, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Второй тур выборов главы государства окончен в Турции. Избирательные участки закрыты, ведется подсчет голосов. Предварительные результаты будут известны сегодня вечером.

Выборы президента в Турции, а точнее их второй тур, завершились только что. Избирательные участки, работавшие с 8.00 по местному времени (совпадает с московским), закрылись в 17.00.

Как прошли выборы в Турции?

В целом выборы прошли спокойно. Глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер заявил, что никаких инцидентов, которые могли бы повлиять на их исход, не было зафиксировано.

Впрочем, ближе к окончанию голосования Генпрокуратура Стамбула заявила о задержании пятерых лиц, подозреваемых в публикации провокационных постов в соцсетях.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ведомстве уточнили, что эти люди пытались манипулировать общественным мнением, создавая противоречащее действительности впечатление о ходе голосования, чтобы таким образом спровоцировать нарушения общественного порядка.

Как голосовали в Турции?

Кандидаты в президенты сегодня также приняли участие в голосовании. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган опустил бюллетень в урну в Стамбуле. Кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу проголосовал в Анкаре.

Второй тур запомнился рядом забавных и трогательных инцидентов.

Так, жительница Стамбула пришла на участок с ягненком в свитере, который ни на шаг не отставал от нее. В той же провинции мужчина принял участие в голосовании с большим попугаем на плече.

Как и в первом туре, на выборы пришел Человек-паук, то есть избиратель, выбравший соответствующий костюм.

Голосовали во втором туре и турецкие долгожители. В Зонгулдаке родные помогли добраться до участка 110-летней женщине. А в провинции Муш сын на себе принес на участок 83-летнюю мать - она страдает болезнью Паркинсона, но настаивала на том, чтобы принять участие в голосовании.

Явка

Данных по явке пока нет. Однако журналисты и эксперты сообщают, что поток избирателей был менее активным, чем в первом туре.

Эрдоган, опустив бюллетень в урну, выразил надежду, что явка сегодня окажется столь же высокой, как и две недели назад, и достигнет 90%.

Результаты выборов в Турции

Подсчет голосов уже начался. Первые результаты станут известны сегодня вечером. Однако окончательно подвести итоги ЦИК собирается лишь к 1 июня. Тогда же ведомство объявит результаты парламентских выборов, состоявшихся 14 мая.

Напомним, в первом туре за Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,52% избирателей. Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88% голосов.