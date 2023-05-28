Выборы президента завершились в Турции

Выборы президента в Турции, а точнее их второй тур, завершились только что. Избирательные участки, работавшие с 8.00 по местному времени (совпадает с московским), закрылись в 17.00.
Как прошли выборы в Турции?
В целом выборы прошли спокойно. Глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер заявил, что никаких инцидентов, которые могли бы повлиять на их исход, не было зафиксировано.
Впрочем, ближе к окончанию голосования Генпрокуратура Стамбула заявила о задержании пятерых лиц, подозреваемых в публикации провокационных постов в соцсетях.
В ведомстве уточнили, что эти люди пытались манипулировать общественным мнением, создавая противоречащее действительности впечатление о ходе голосования, чтобы таким образом спровоцировать нарушения общественного порядка.
Как голосовали в Турции?
Кандидаты в президенты сегодня также приняли участие в голосовании. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган опустил бюллетень в урну в Стамбуле. Кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу проголосовал в Анкаре.
Второй тур запомнился рядом забавных и трогательных инцидентов.
Так, жительница Стамбула пришла на участок с ягненком в свитере, который ни на шаг не отставал от нее. В той же провинции мужчина принял участие в голосовании с большим попугаем на плече.
Как и в первом туре, на выборы пришел Человек-паук, то есть избиратель, выбравший соответствующий костюм.
Голосовали во втором туре и турецкие долгожители. В Зонгулдаке родные помогли добраться до участка 110-летней женщине. А в провинции Муш сын на себе принес на участок 83-летнюю мать - она страдает болезнью Паркинсона, но настаивала на том, чтобы принять участие в голосовании.
Явка
Данных по явке пока нет. Однако журналисты и эксперты сообщают, что поток избирателей был менее активным, чем в первом туре.
Эрдоган, опустив бюллетень в урну, выразил надежду, что явка сегодня окажется столь же высокой, как и две недели назад, и достигнет 90%.
Результаты выборов в Турции
Подсчет голосов уже начался. Первые результаты станут известны сегодня вечером. Однако окончательно подвести итоги ЦИК собирается лишь к 1 июня. Тогда же ведомство объявит результаты парламентских выборов, состоявшихся 14 мая.
Напомним, в первом туре за Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,52% избирателей. Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88% голосов.