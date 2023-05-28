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На выборах в Турции проголосовали 110-летняя местная жительница и женщина с ягненком

На выборах в Турции проголосовали 110-летняя местная жительница и женщина с ягненком
© Фото: скриншот из видео в социальных сетях
На избирательный участок для голосования во втором туре президентских выборов в Турции пришла 110-летняя местная жительница. Также на участках в разных районах Стамбула были замечены женщина с ягненком и мужчина с попугаем.

В Турции продолжается голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени и закроются в 17:00.

Местная долгожительница

По данным местных СМИ, в городе Зонгулдак на избирательный участок пришла 110-летняя женщина Сафие Куртоглу, проживающая в районе Гекчебей. Дойти до участка ей помогли ее родные. На данный момент не сообщается, за кого именно женщина отдала свой голос.

Случаи с животными

В свою очередь, газета Milliyet сообщает, что в Стамбуле проголосовала жительница района Сарыер, пришедшая на участок вместе со своим ягненком, которого она нарядила в свитер.

Это не единственный случай появления на участке человека вместе со своим питомцем. Так, проживающий в Эсеньюрте Назым Джихан пришел голосовать вместе со своим попугаем в одежде времен Османской империи.

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