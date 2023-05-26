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Кто станет президентом Турции 28 мая?

Кто станет президентом Турции 28 мая?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Опрос показал, что новым главой Турции по результатам второго тура президентских выборов станет действующий глава государства.

Согласно опросу, проведенному Исследовательским фондом Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган наберет во втором туре президентских выборов 53,7% голосов.

«Согласно прогнозам данного исследования, президент Реджеп Тайип Эрдоган будет переизбран с 53,7% голосов во втором туре президентских выборов. По оценкам, во втором туре произойдет смещение голосов на 1,75% в пользу Тайипа Эрдогана и 1,25% в пользу Кемаля Кылычдароглу»

– данные опроса

Участниками опроса стали более трех тысяч человек в 26 провинциях.

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