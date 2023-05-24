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Эрдоган против Кылычдароглу: борьба перешла в суд

Эрдоган против Кылычдароглу: борьба перешла в суд
© Фото: Сайт президента Турции, соцсети Кылычдароглу
По словам юриста, Кылычдароглу требует от ответчика возместить причиненный ему моральный ущерб. По мнению политика, для этого ему потребуется 1 млн лир, или более $50 тыс.

Оппозиционный кандидат в президенты обратился в суд против соперника - действующего главы государства.

Детали иска к Реджепу Тайипу Эрдогану рассказал адвокат Кемаля Кылычдароглу - Джелял Кылыч.

Поводом для подачи иска стал ролик, созданный штабом Эрдогана. В видео сообщается, что оппозиционер связан с так называемой Рабочей партией Курдистана. Эта политическая организация находится под запретом в Турции.

По словам юриста, Кылычдароглу требует от ответчика возместить причиненный ему моральный ущерб. По мнению политика, для этого ему потребуется 1 млн лир, или более $50 тыс.

"Деньги будут направлены на обучение детей наших граждан, погибших в борьбе с терроризмом"

— Джеляль Кылыч

Эрдоган уличил Кылычдароглу в политической несостоятельности

Эрдоган уличил Кылычдароглу в политической несостоятельности

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