Эрдоган против Кылычдароглу: борьба перешла в суд

По словам юриста, Кылычдароглу требует от ответчика возместить причиненный ему моральный ущерб. По мнению политика, для этого ему потребуется 1 млн лир, или более $50 тыс.
Оппозиционный кандидат в президенты обратился в суд против соперника - действующего главы государства.
Детали иска к Реджепу Тайипу Эрдогану рассказал адвокат Кемаля Кылычдароглу - Джелял Кылыч.
Поводом для подачи иска стал ролик, созданный штабом Эрдогана. В видео сообщается, что оппозиционер связан с так называемой Рабочей партией Курдистана. Эта политическая организация находится под запретом в Турции.
По словам юриста, Кылычдароглу требует от ответчика возместить причиненный ему моральный ущерб. По мнению политика, для этого ему потребуется 1 млн лир, или более $50 тыс.
"Деньги будут направлены на обучение детей наших граждан, погибших в борьбе с терроризмом"
— Джеляль Кылыч