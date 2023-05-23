Эрдоган уличил Кылычдароглу в политической несостоятельности

Опубликовано: 22:05, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Турции заявил о том, что высказывания его соперника на будущих выборах главы государства о России говорят о его политической несостоятельности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что кандидат на президентских выборах от оппозиции Кемаль Кылычдароглу не разбирается в политике. В этой связи действующий глава государства посоветовал ему уйти на отдых. Так глава турецкого государства прокомментировал заявления Кылычдароглу в адрес России.

"Господин Кемаль недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным. Он [Кылычдароглу] говорит, что будет подчиняться указаниям Запада и вводить санкции в отношении Путина. Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уходите на отдых. В мире политики так не делается"

– Кемаль Кылычдароглу.

Далее Эрдоган подчеркнул, что Анкара "поддерживала и поддерживает контакты со всеми странами мира".