В Турции проходит второй тур президентских выборов

Опубликовано: 10:42, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром в Турции началось голосование во втором туре выборов президента. На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В воскресенье, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Борьбу за высшую государственную должность ведут действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Избирательные участки в 81 провинции страны начали работать в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 17:00. По всей стране и за ее пределами установлено более 191 тыс избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек.

По данным турецких СМИ, безопасность на выборах обеспечат примерно 600 тыс человек, свыше 70 вертолетов, 61 беспилотник и 8 самолетов.

Результаты первого тура

В первом туре, прошедшем две недели назад, ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. За действующего президента тогда было отдано 49,52% голосов, а за представителя оппозиции – 44,88%. Еще один претендент на пост главы государства – Синан Оган – набрал 5,17% голосов. После первого тура он призвал своих сторонников голосовать во втором туре за Эрдогана.

Данные соцопросов

Согласно социологическим опросам, фаворитом во втором туре является Реджеп Тайип Эрдоган. Так, по информации центра Özdemir Araştırma, действующий глава государства опередит своего конкурента на 8% голосов. (54% против 46%). Перед первом туром центр предсказывал, что Эрдоган заручится поддержкой 48,4% избирателей (в итоге набрал 49,52%), а Кылычдароглу – 45,2% (в итоге – 44,88%). Сейчас многие социологи предсказывают победу Эрдогану как минимум с перевесом в 5% голосов. При этом не стоит забывать, что большинство соцопросов, проведенных в Турции накануне первого тура выборов, оказались ошибочныными.