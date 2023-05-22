Кому отдал голоса Синан Оган?

Опубликовано: 18:24, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт ЦИК Турции

Синан Оган, выбывший из предвыборной гонки по итогам первого тура, решил оказать поддержку занимающему пост президента в данный момент Реджепу Тайипу Эрдогану. Такое официальное заявление политик сделал сегодня.

Третий кандидат на президентских выборах Турции, не прошедший во второй тур Синан Оган, окончательно определился, кому он готов оказать поддержку.

Выдвинутый альянсом "Ата" политик официально призвал тех, кто изначально хотел видеть именно его руководителем государства, отдать 28 мая свой голос за действующего лидера.

"Во втором туре выборов президента Турции 28 мая заявляю о поддержке кандидата "Республиканского альянса" Тайипа Эрдогана. Призываю своих сторонников поддержать его на выборах"

— Синан Оган

Напомним, в первом туре он набрал 5,17% голосов. Разница между Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу - 4,64%.