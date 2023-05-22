Опубликовано: 10:54, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Синана Огана

Реджеп Тайип Эрдоган получит во втором туре президентских выборов поддержку от бывшего кандидата Синана Огана. Также он планирует объявить пункты программы, которые они обсудили.

Бывший участник президентской гонки в Турции от альянса АТА Синан Оган не поддержит кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу и отдаст свой голос во втором туре президентских выборов действующему лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет издание Hürriyet.

Как заявили авторы издания, Оган не намерен поддерживать Кылычдароглу на выборах, поскольку тот поддерживает террористические организации.

Кроме того, Оган намерен рассказать о пунктах программы, которые он обсуждает с Эрдоганом.

"Эти пункты следующие: не изменять первые четыре статьи Конституции. Недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность, борьба против всех видов террористических организаций и терроризма, постепенная депортация просителей убежища в соответствии с планом, развитие экономической политики в соответствии с международными рынками и большая гибкость в политике процентных ставок"

– издание Hürriyet