Второй тур - граждане Турции начали голосовать за президента

Опубликовано: 12:35, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зарубежные пункты голосования за президента Турции начали работать в субботу. В первый день свыше 470 тыс человек проголосовали за одного из двух кандидатов. Результаты станут известны после голосования 28 мая.

Стартовало голосование в рамках второго тура президентских выборов в Турции. С 20 мая отдать свой голос за одного из двух кандидатов на пост могут граждане, находящиеся за границей.

Пункты для голосования работают в 156 турецких представительствах и КПП в 73 странах. Установлено свыше 3,4 тыс урн для сбора голосов избирателей.

Свыше 470 тыс турецких граждан проголосовали в первый день, выбрать президента в зарубежных представительствах граждане могут до 24 мая.

Подсчет голосов стартует после проведения голосования в стране, 28 мая.

Турция выбирает между Реджепом Тайипом Эрдоганом, в первом туре получившем 49,52% голосов, и Кемалем Кылычдароглу, заручившемся поддержкой 44,88% избирателей.

Главу Турции впервые избирают двумя турами. Пост президента получит тот из кандидатов, который 28 мая получит большинство голосов.

Явка в первом туре внутри Турции стала рекордной, около 90%, на зарубежных участках превысила 53% избирателей.