Второй тур - граждане Турции начали голосовать за президента

Стартовало голосование в рамках второго тура президентских выборов в Турции. С 20 мая отдать свой голос за одного из двух кандидатов на пост могут граждане, находящиеся за границей.
Пункты для голосования работают в 156 турецких представительствах и КПП в 73 странах. Установлено свыше 3,4 тыс урн для сбора голосов избирателей.
Свыше 470 тыс турецких граждан проголосовали в первый день, выбрать президента в зарубежных представительствах граждане могут до 24 мая.
Подсчет голосов стартует после проведения голосования в стране, 28 мая.
Турция выбирает между Реджепом Тайипом Эрдоганом, в первом туре получившем 49,52% голосов, и Кемалем Кылычдароглу, заручившемся поддержкой 44,88% избирателей.
Главу Турции впервые избирают двумя турами. Пост президента получит тот из кандидатов, который 28 мая получит большинство голосов.
Явка в первом туре внутри Турции стала рекордной, около 90%, на зарубежных участках превысила 53% избирателей.