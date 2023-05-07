Эрдоган: инвестиции в энергетические проекты вернутся народу Турции

Опубликовано: 14:00, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Инвестиции, которые страна направляет в энергетику, вернутся народу Турции в виде социальной поддержки и новых рабочих мест, написал в своем аккаунте в Twitter президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в социальной сети Twitter сообщением о направленных в энергетику инвестициях, пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

В своем посте в соцсети Эрдоган написал: "Мы предлагаем нашей нации ресурс, который невозможно было представить. Как мы этого добились? Мы сделали это с нашим черноморским природным газом, нашей нефтью, обнаруженной в Габаре, крупнейшей в нашей стране солнечной электростанцией, которую мы построили в Конье, а также таким проектам, как Аккую. Благодаря этому $100 млрд энергетических денег, направляемых за границу, теперь будут в распоряжении нашей нации".

Турецкий лидер подчеркнул, что эти деньги пойдут в карманы людей в качестве инвестиций, занятости и социальной поддержки. Для этих целей уже начали создаваться необходимые механизмы, рассказал он.

Так, Эрдоган отметил: с созданием Банка семьи и молодежи власти страны будут собственными средствами поддерживать проекты, которые касаются будущего нации и семьи.

"Мы выделим пенсии нашим домохозяйкам, бесплатно покрывая треть страховых расходов. Мы будем поддерживать нашу молодежь во всех областях, от образования до трудоустройства и вступления в брак, прежде чем начать свой собственный бизнес. Мы обеспечим, чтобы по крайней мере один человек из семьи был трудоустроен",

- пишет Эрдоган.

С помощью системы поддержки семьи с дополнительным доходом им будет обеспечена прибыль выше определенного уровня, в этих рамках также будет перестроена система текущих социальных выплат.

"Я уверен, что после 14 мая мы продолжим конкурировать сами с собой", - заверил президент Турции.