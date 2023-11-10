Эрдоган дал совет Армении

Президент Турции озвучил свое видение того, где Армении имеет смысл искать сотрудничества в сфере безопасности. По словам Эрдогана, не имеет смысла обращаться к государствам, которые отделены от региона тысячами километров.

Турецкий президент рассказал, какие реальные и действенные шаги Армения могла бы предпринять для своей безопасности. Так Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал последние сообщения о поставках Францией вооружения Армении.

"Народ Армении и его руководство должны искать безопасность в мире и сотрудничестве, а не за тысячи километров от региона"

– турецкий лидер

Он подчеркнул, что поставки западного оружия и боеприпасов, каким бы мощным оно ни было, не помогут достичь стабильного мира.

Соответственно, Эрдоган посоветовал армянскому премьеру принять "руку дружбы", которую ему подает Баку.

Глава турецкого государства подчеркнул, что сейчас в регионе началась новая, послевоенная эра, чего, впрочем, пока не осознали на Западе.