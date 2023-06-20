РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эмираты инвестируют в Грузию

Гарибашвили на встрече
© Фото: сайт правительства Грузии
Премьер Грузии провел встречу с руководством крупной компании из ОАЭ, которая намерена вложить инвестиции в проекты в Грузии.

Инвестициям девелоперской компании Emaar Properties сегодня в Грузии рады, сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на встрече с главой организации Мохаммедом Али Рашидом аль-Аббаром.

Переговоры стороны прошли в здании Администрации правительства. В них, помимо Гарибашвили, участвовали глава Минэкономики Леван Давиташвили и руководитель аджарского правительства Торнике Рижвадзе.

Делегация их ОАЭ уже бывала несколько раз в Грузии для изучения конкретных проектов. Сами же Эмираты признаны ведущим торговым партнером Тбилиси среди государств Персидского залива.

Офис компании Emaar Properties находится в ОАЭ, в ее распоряжении свыше 30 млрд активов по всему миру. Девелоперская компания действует во многих странах мира.

Грузия стала лидером по поставкам тихих вин в Россию

Грузия стала лидером по поставкам тихих вин в Россию

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
720 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version