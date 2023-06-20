Опубликовано: 10:56, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Премьер Грузии провел встречу с руководством крупной компании из ОАЭ, которая намерена вложить инвестиции в проекты в Грузии.

Инвестициям девелоперской компании Emaar Properties сегодня в Грузии рады, сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на встрече с главой организации Мохаммедом Али Рашидом аль-Аббаром.

Переговоры стороны прошли в здании Администрации правительства. В них, помимо Гарибашвили, участвовали глава Минэкономики Леван Давиташвили и руководитель аджарского правительства Торнике Рижвадзе.

Делегация их ОАЭ уже бывала несколько раз в Грузии для изучения конкретных проектов. Сами же Эмираты признаны ведущим торговым партнером Тбилиси среди государств Персидского залива.

Офис компании Emaar Properties находится в ОАЭ, в ее распоряжении свыше 30 млрд активов по всему миру. Девелоперская компания действует во многих странах мира.