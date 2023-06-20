Премьер Грузии провел встречу с руководством крупной компании из ОАЭ, которая намерена вложить инвестиции в проекты в Грузии.
Инвестициям девелоперской компании Emaar Properties сегодня в Грузии рады, сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на встрече с главой организации Мохаммедом Али Рашидом аль-Аббаром.
Переговоры стороны прошли в здании Администрации правительства. В них, помимо Гарибашвили, участвовали глава Минэкономики Леван Давиташвили и руководитель аджарского правительства Торнике Рижвадзе.
Делегация их ОАЭ уже бывала несколько раз в Грузии для изучения конкретных проектов. Сами же Эмираты признаны ведущим торговым партнером Тбилиси среди государств Персидского залива.
Офис компании Emaar Properties находится в ОАЭ, в ее распоряжении свыше 30 млрд активов по всему миру. Девелоперская компания действует во многих странах мира.