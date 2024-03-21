Эмине Эрдоган призвала беречь каждую каплю воды

Во всем мире сегодня отмечается Всемирный день воды – бережное отношение с ее запасам очень важно для Турции, отметила в соцсетях первая леди страны Эмине Эрдоган, призвав жителей беречь ее природные богатства.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган опубликовала в своих соцсетях послание по случаю Всемирного дня воды, отметив, что глоток воды - это всходы саженца, плодородие поля, течение реки.

"Давайте 22 марта, во Всемирный день воды, откроем новую страницу в книгах нашей совести и защитим наши природные богатства"

- Эмине Эрдоган

Также супруга Реджепа Тайипа Эрдогана призвала жителей страны беречь воду, подчеркнув: каждая ее сэкономленная капля - это капля жизни, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Давайте осознанно использовать воду в наших домах, на рабочих местах, в полях и нести каждую каплю в будущее", призвала Эмине Эрдоган.